Bagheria, Babbo Natale diventa acrobata e regala caramelle e dolciumi

Babbo Natale diventa acrobata a Bagheria. Si svolgerà sabato 21 dicembre dalle 17, in corso Umberto I, presso palazzo ex-Alfano, l’evento: "Babbo Natale ed i suoi aiutanti arrivano dall’alto".

Patrocinato dal Comune, la manifestazione, è inserita nel calendario degli eventi natalizi dell’assessorato allo Spettacolo guidato da Maurizio Lo Galbo, e rientra nell’ambito dell’iniziativa "Regala un sorriso per Natale", organizzata dalla EdiliziAcrobatica, azienda leader in Italia nel settore edile nei lavori su corda.

Completamente gratuito, l’evento, aperto a tutti i bambini della città e ai loro genitori, si ripropone di far provare l’emozione speciale dello spettacolo di un vero Babbo Natale che, insieme ai suoi amici elfi e gnomi, con sacco in spalla e barba bianca, arriverà dall’alto per distribuire ai più piccoli doni, caramelle e cioccolatini.

"Anche attraverso manifestazioni come quella che ci offre EdiliziaAcrobatica si vuole fare comunità oltre ad avere un’attrazione mai vista a Bagheria e forse anche nel circondario - dice l’assessore Lo Galbo - . Sono contento che, questo evento oltre a dare visibilità alla nostra città, sarà motivo di felicità stupore e divertimento per i più piccoli".