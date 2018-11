"Arendelle e le principesse del regno di ghiaccio", il musical di Anna ed Elsa

Musical "Arendelle, le principesse del regno di ghiaccio" al Cine Teatro Roma di Bagheria. Liberamente ispirato al cartone "Frozen - il regno di ghiaccio", sta per arrivare a Palermo la magica storia di Anna ed Elsa in versione Musical.

Anna, principessa del regno di Arendelle, intraprende un viaggio epico in compagnia di un coraggioso uomo di montagna, Kristoff, e della sua fedele renna Sven, alla ricerca della sorella e regina Elsa, i cui poteri glaciali hanno intrappolato il regno di Arendelle in un inverno senza fine. Attraversando montagne innevate, imbattendosi in mistici e simpaticissimi troll e in un buffo e tenero pupazzo di neve di nome Olaf, Anna e Kristoff combattono il ghiaccio e loschi individui in una corsa contro il tempo per salvare il regno e la regina Elsa. "Uno spettacolo totalmente dal vivo! Effetti speciali che vi lasceranno a bocca aperta e una storia che si propone estremamente fedele all'originale cinematografico sebbene con il linguaggio proprio del musical". Il Teatro si congelerà.