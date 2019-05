Musica, visite guidate e anche il brunch: gli eventi del weekend al Museo Salinas

Un lungo weekend di appuntamenti al Museo Salinas . Si comincia venerdì 31 maggio con “Vedere la musica” di Mario Bajardi, per proseguire sabato 1 giugno con visite guidate in notturna e concerto di Eleonora Tomasino. Domenica 2 giugno, ingresso gratuito al museo con un doppio appuntamento: chiacchiere al museo e il brunch con visita guidata alla collezione.

Venerdì 31 maggio: "La geometria delle forme è musica solidificata", Pitagora

Musica da vedere e da toccare, non solo sentire. Per il Salinas Culture Hub venerdì 31 maggio alle ore 21 il compositore Mario Baiardi farà letterarlmente “Vedere la musica”. Una esperienza sensoriale (musicale, olfattiva, degustativa, visiva e coreutica) che mette insieme le musiche di Mario Bajardi, la danza di Ambra Maniscalco il gelato officinale dell'ice-chef Maurizio Valguarnera.

Il pubblico riceverà delle cuffie Wi-Fi mentre una voce narrante creerà un sottile filo logico tra i reperti archeologici presenti nel museo e la performance stessa. In una società in cui la musica non viene più solamente ascoltata ma anche “guardata” attraverso i video, il compositore e sound designer Mario Bajardi vuole riportare il pubblico ad un ascolto interiore attraverso la Cimatica, la scienza che studia la forma del suono. Nel 1967 lo scienziato Hans Jenny ha sostenuto l'esistenza di un sottile potere attraverso il quale il suono struttura la materia. Nei suoi esperimenti le sostanze che venivano attraversate dal suono si organizzavano in diverse strutture caratterizzate da forme geometriche tipiche della frequenza della vibrazione emessa dalla sorgente sonora. Queste forme, che ricordano i mandala o altre forme ricorrenti in natura, sarebbero la manifestazione della forza invisibile del campo vibrazionale ed ogni forma conterrebbe le informazioni sulle vibrazioni che l'hanno generata. Gli esseri umani, essendo per lo più composti da liquidi, avvertiamo questi cambiamenti vibrazionali che incidono sia su un aspetto psichico che fisico.

L’idea è quella di fare ascoltare i suoni e musiche utilizzando la tecnica della Omnidirezionalità. Musica e suono non vengono quindi solamente “sentiti” ma anche percepiti con tutto il corpo grazie alla sfera sonora, l´acqua presente nelle cellule, il sistema scheletrico ed i nostri tessuti vengono portati ad oscillare armonicamente portandoci ad una sensazione di generale benessere. Il segreto risiede nella propagazione sferica di tutte le frequenze sonore che noi percepiamo dentro la sfera di suono nel soundstage olografico. Biglietto 10 €

Sabato 1 giugno: visite guidate alle ore 20.00, 20.45, 21.30 e 22.15 Salinas By Night

Alla scoperta di importanti capolavori come i due grandi sarcofagi antropomorfi, provenienti dalla necropoli di Pizzo Cannita, o della famosa Pietra di Palermo, frammento di diorite risalente al periodo faraonico che attira visitatori da tutto il mondo, il tutto guidati da un archeologo. Prenotazione consigliata. Costo: intero euro 10,00 | ridotto euro 7,00 biglietto under 18. Ingresso al Museo esclusivamente con visita guidata.

Sabato 1 giugno: ore 20:30 "Musica al Museo" con Eleonora Tomasino

Eleonora Tomasino, tra le più amate voci soul del panorama siciliano, da due anni scelta da Google per il suo “Google camp”, si esibirà al fianco di Lino Costa, chitarrista dei Tinturia. La cantante palermitana di origini ghanesi, alternerà brani di Michael Jackson, Anita Baker, Stewie Wonder, Alicia Keys e tanti altri. L’apertura del CultureConceptStore fino a mezzanotte offrirà la possibilità di godere della musica comodamente seduti ai tavoli del CafeCulture gustando un buon aperitivo, un cocktail o cenando in compagnia di amici. L'ingresso è gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Domenica 2 giugno: ore 10.30 "Chiacchiere al Museo"

Appuntamento presso il Cafè Culture da dove, dopo una colazione con caffè, cornetto e succhi di frutta, si partirà per una visita alla mostra Palermo Capitale del Regno I Borbone e l’Archeologia a Palermo, per conoscere le scoperte archeologiche avvenute nel Regno delle Due Sicilie per volontà di Carlo di Borbone e che tanto hanno suggestionato i viaggiatori europei dell'epoca. Prenotazione consigliata. Costo: euro 8,00 visita + colazione | biglietto di ingresso gratuito in occasione della prima domenica del mese.

Domenica 2 giugno: ore 12 visita con brunch alla mostra Palermo Capitale del Regno I Borbone e l’Archeologia a Palermo, Napoli e Pompei

Un'esperienza di visita diversa alla mostra che racconta e onora la storia di Palermo capitale borbonica del Regno delle Due Sicilie. Una storia che inizia nel 1734 con Carlo di Borbone e si conclude nel 1860, con lo sbarco dei Mille a Marsala e il governo dittatoriale di Giuseppe Garibaldi che portò la Sicilia all’annessione al neonato Regno d'Italia. A seguire un gustoso brunch presso il Cafè Culture del Museo Salinas, con prodotti del territorio.Prenotazione consigliata al numero. Costo: euro 15,00 visita + brunch, bevande escluse | biglietto di ingresso gratuito in occasione della prima domenica del mese.