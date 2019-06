Partenza col botto per il Beer Bubbles festival: 30mila le presenze stimate nella prima serata

Il Beer Bubbles Festival parte alla grande: trentamila le presenze stimate in via Maqueda per la serata d'apertura. Tremila i bicchieri ecofriendly distribuiti e 2.500 i litri di birra spillati. Funzionano soprattutto i birrifici artigianali siciliani e il pubblico fa la fila per provare i nuovi tipi di birra di case già conosciute sul territorio. La birra al rabarbaro batte la “collega” aromatizzata al mandarino, tra gli amanti del rischio, mentre chi per preferisce andare sul sicuro sceglie una blackberry IPA affinata in barrique di Pineaut Des Charentes.

Il Beer Bubbles Festival andrà avanti fino a domenica. In via Maqueda, nel tratto che va dai Quattro Canti a via Torino, si attende il pienone nel weekend. Da stasera è anche visitabile in notturna Palazzo Sant’Elia con le guide di Terradamare. Sempre a Palazzo Sant’Elia, continuano i laboratori tematici, già molto affollati, promossi da Bauhaus che organizza il festival.

Sabato si discuterà alle 13 dell’unicità del terroir delle birre siciliane con Mauro Ricci, Eugenio Ricca, Giacomo Cosentino, Marco Gianino, Vito Biundo per poi degustare una Bionda II del Birrificio 24 Baroni; Saia di Yblon; Pink Noise di Ballarak e una Sicilian Pale Ale del birrificio Bruno Ribadi. Dalle 15 alle 16,30 si parlerà di birre Sour (aspre) e Wild (letteralmente selvagge), capolavori per intenditori e per chi ha voglia di andare un po’ oltre i propri gusti abituali. Sul Progetto Klanbarrique parleranno Agostino Arioli, Nicola Francesca. In degustazione le birre Bang Bretta, I’M, Padosè. Domenica alle 15 si chiude con un seminario sull’IGA (Italian Grape Ale) e le fermentazioni Italiane. Ovvero finalmente si cercherà un anello di congiunzione tra il mondo del vino e quello della birra. Con Agostino Arioli, Andrea Camuto, Eraldo Corti.

I birrifici sono trenta: undici arrivano dalle tre punte della Sicilia, tre laziali e tre lombardi, due piemontesi e altrettanti umbri, uno ciascuno per Abruzzo, Molise e Toscana. Più gli stranieri. Eccoli: Alveria (Siracusa), Ballarak (Palermo), Bruno Ribadi (Cinisi), Epica (Sinagra), Ingargiola (Mazara del Vallo), Malarazza (Siracusa), Vespri (Altavilla Milicia), Yblon (Ragusa), 24Baroni (Sperlinga), Kottabos (Rocca di Caprileone), Rock Brewery (Brolo), La Casa di Cura (Teramo), ‘A Magara (Catanzaro), Foglie d’Erba (Udine), East Side (Latina), Jungle Juice (Roma), Pontino (Latina), Birrificio Italiano (Como), Birrificio Lambrate (Milano), Manerba (Manerba sul Garda), La Fucina (Isernia), Cane di Guerra (Alessandria), Croce di Malto (Novara), Chianti Brew Fighters (Siena), Birrificio Perugia, San Biagio (Umbria). Gli internazionali: la scozzese Brew Dog, più uno spazio per i Beer firm (ovvero chi inventa una nuova ricetta di birra ma la fa realizzare tramite un birrificio) e quindi Okorei (Napoli), Cauldron, Birra Strammusa, The BrewBrothers, 56 Craft Beer e AviamBrewing. E per le birre in lattina (ovvero le can).

I punti food: Il Vecchio Carro (panino porchetta dei Nebrodi), Oro dei Nebrodi (arancino nero), Antico Forno Valenti (sfincione bagherese), Carni Requireez e Targia (Pulled & Pork), Ape’n bar, Mignòn (rosticceria mignon), Unto (panini e hot Dog), Sikulo (gelato artigianale con l’ape), Francesco Lelio (street food), Bracevia (arrosticini abruzzesi di carne di pecora), Sciatu Mio (Lampredotto), Zighini (cucina tipica eritrea), Siam Thai Food (cibo Thai), Dainotti’s (griglia), Crispelleria Cordai (crispelle catanese).

L’ingresso al festival e ai concerti è libero. Si paga solo la birra consumata: 10 euro un litro, 2 euro 20cc e 4 euro 40cc.