Aperitivo col chitarrista, un calice di vino o una birra artigianale sulle note della musica

Dopo il grande successo degli appuntamenti precedenti si replica, domenica 13 maggio alle ore 18.30, col terzo incontro della rassegna "Aperitivo col Chitarrista", firmato Associazione Praeludium.

"Alla scoperta del repertorio più autentico: La Chitarra e il suo '900", titolo ed argomento della serata. Nell'intimo e fascinoso bistrot letterario Forme d'Arte si avrà modo di ascoltare autori come De Falla, Petrassi, Rodrigo, Duarte, Brouwer, Turina, Villa Lobos e tutti gli autori che hanno fatto della chitarra un grande strumento. In questa occasione sarà possibile godere, a propria discrezione, di un calice di vino, di una birra artigianale o di un aperitivo, tutto accompagnato dalla buona musica. Per l'aperitivo è consigliata la prenotazione.