Jazz e swing anni '30 e '50, aperitivo e concerto dei Rouge et Noir al Gran Cafè Torino

Lo swing italiano per ridare vita a via Roma a Palermo. Domenica 22 dicembre alle 19 al Gran Cafè Torino in via Roma 14/16 nuovo appuntamento con “Cafè swing”, ovvero la serata aperitivo con musica live.

L’aperitivo prevede: bruschette pomodoro, capperi e timo, salsicciotti al vino rosso, patate cacio e pepe, crocchette al latte e curcuma, cruditè di verdure, ricotta fritta, paninetti con milza, anelletti vegetariani, ravioli al vapore. Alle 19,30 ha inizio il concerto dei Rouge Et noir. Il repertorio del quintetto abbraccia la tradizione jazz e swing americana e italiana dagli anni Trenta agli anni Cinquanta.