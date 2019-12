Natale a Bompietro, paese dei 200 presepi: da quello multietnico a quello meccanico

Riproporre la bellezza della nostra fede con semplicità grazie ai 200 presepi di Bompietro. Dal più antico delle Madonie ai mini 200 presepi della frazione di Locati a quello multietnico Diversi ma Uguali, realizzato a Balza Aredula e ancora quello realizzato all’interno della chiesa del Calvario a Bompietro quest’ultimo realizzato, realizzato dall’associazione “Na Manu lunu” è a forma d’albero di Natale, su 4 livelli, con in cima la grotta della natività. L’inaugurazione è prevista per sabato 14 dicembre alle ore 19.

Ma Bompietro vanta un record con il primo presepe meccanico nato sulle Madonie (ben 31 anni fa) custodito, come dentro ad uno scrigno, all’interno della chiesa della Sacra Famiglia di Locati. In mostra il racconto della natività ma anche l’abilità degli artigiani nel ricostruire minuziosamente ogni singola scena che ha come palcoscenico scorci e scenari delle Madonie, fiumi, laghi, ponti, zone montane e collinari che si alternano. L’alternarsi del giorno e della notte con il suggestivo cambiamento meteorologico rendono la visita un’esperienza veramente straordinaria. A prendere vita varie figure, personaggi che si muovono grazie a movimenti meccanici realizzati con l’utilizzo di materiali riciclati, messo su pezzo su pezzo da dodici maestri artigiani e volontari. Una trentennale tradizione presepistica che ogni anno attira visitatori provenienti da tutta l’isola voluta per la prima volta da don Calogero Farinella. Una novità dell’allestimento di questa edizione l’aver voluto mettere nella grotta della natività: San Francesco primo a dar vita a un presepe vivente nel 1223. Il presepe sarà visitabile sino al 12 gennaio, dalle 16,30 alle 20.

Nei locali adiacenti alla chiesa della Sacra Famiglia, in piazza Vittorio Emanuele, l’esposizione di 100 presepi mini e micro. Piccole e minuscole rappresentazioni della natività veri capolavori realizzati dai rifiuti riciclati, in cotone di stoffa e ancora in vetro, sale o rame o la singolare rappresentazione della natività in una pala di daino o il minuscolo presepe dentro una noce o ancora quelli scolpiti dal maestro Sabatino. Tutti ideati e realizzati negli ultimi 10 anni frutto del concorso promosso dal Gruppo Presepistico Locatese “Arte del presepe” al quale partecipano anche le scuole del comprensorio Madonita. Per partecipare al concorso “L’arte del presepe”, promosso dal gruppo Presepistico Locatese, c’è tempo sino a domenica 22 dicembre. La premiazione è prevista per il 12 gennaio.

In locali adiacenti anche i circa 100 mini presepi (alcuni provenienti da ogni angolo del mondo) della collezione privata del nutrizionista palermitano Michele Amenta. Mentre il 18 dicembre si inaugura il presepe promosso dall’associazione “A Livella” a balza Aredula dal titolo: “ Diversi ma Uguali”, personaggi con vestiti ricamati a mano e senza volto.

Ricco anche il cartellone natalizio allestito dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Pier Calogero D’Anna, dal simposio di scultura che sarà inaugurato domani sabato (14 dicembre) e si concluderà il 31 dicembre, a cura dei maestri Gianfranco Macaluso e Damiano Sabatino. Appuntamento il 20 dicembre, alle ore 10, con Babbo Natale a scuola previsto scambio di auguri e doni a cura del S.C.N. e alle 18 nell’aula consiliare il “Comune Ascolta”. Il 21 dicembre i bambini conoscono la biblioteca comunale: attività natalizie. Mentre sarà una vigilia di Natale speciale con i zampognari per le vie del paese e dopo la mezzanotte scambi di auguri presso la chiesa di Bompietro. Il 27 tombolata organizzata nell’auditorium comunale con l’animazione di CalisMaio and Mary. Il 29 dicembre in piazza nella frazione di Locali distribuzione di legumi: ceci e lenticchie. Si conclude, il cartellone delle manifestazioni natalizie 2019, il 5 gennaio, alle ore 21, presso l’auditorium con il concerto a cura dell’Ensamble di fiati “Madonie in musica” con la partecipazione del soprano Valeria Russo.