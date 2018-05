Nuovo volo per Ancona da Palermo, entro maggio ritornano quattro tratte estive

Domani s'inaugura il volo Palermo-Ancona, operato in esclusiva da Volotea. La nuova tratta avrà due frequenze settimanali: partirà dall'aeroporto Falcone Borsellino ogni martedì e sabato. Nei prossimi giorni la compagnia ripristinerà anche le tratte per Olbia (dal 27 maggio) e per tre destinazioni elleniche: Atene, Santorini e Creta (rispettivamente dal 25, 28 e 30 maggio).

“Siamo orgogliosi di inaugurare la nuova rotta Palermo-Ancona - commenta Carlos Muñoz, presidente e fondatore di Volotea - che incrementerà i flussi di viaggiatori sia business sia leisure in entrambe le città. Non va dimenticato che a Palermo, dove abbiamo investito davvero tanto a livello locale durante i 5 anni passati e dove abbiamo creato circa 50 posti di lavoro, quest’anno scendiamo in pista con ben 6 nuove rotte: oltre al volo per Ancona ci sono infatti anche i collegamenti per Lione (già operativi), Bilbao (dal 26 giugno), Rodi, Spalato (entrambi disponibili dal 27 giugno), e Zante (disponibile dal 26 luglio). Un totale di 25 destinazioni, 19 delle quali operate in esclusiva per connettere Palermo con un numero maggiore di destinazioni, con voli sempre diretti, comodi e veloci. Allo stesso tempo, stimiamo di poter potenziare il flusso turistico incoming verso Palermo, una città dall’alto potenziale turistico, in grado di offrire cultura, natura e ottimo cibo”.