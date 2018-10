Sicilia-Ghana, implementato l'accordo di collaborazione sulla pesca

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Entra nel vivo il “Ghana. Tasting Africa”, incontro internazionale sul Ghana, che su iniziativa del Ghana Sicily Business Forum si è aperto nei giorni scorsi a Palermo e prosegue in queste ore a Mazara del Vallo nell'ambito di Blue Sea Land. Proprio a Mazara si é tenuto un incontro tra il presidente del distretto Pesca Nino Carlino, Dario Cartabellotta (dirigente generale del Dipartimento Pesca Mediterranea della Regione Siciliana), il Ministro Plenipotenziario Jonathan Magnusen (Ambasciata del Ghana in Italia), F.K.E Nunoo (Chief Director presso il Ministero della Pesca del Ghana) e il Console Onorario del Ghana in Sicilia Francesco Campagna. Durante l’incontro sono state definite le modalità operative che serviranno a potenziare e implementare l'accordo di collaborazione siglato tra il Distretto della Pesca e il Ministero della Pesca del Ghana. “Abbiamo posto le basi per sviluppare concrete iniziative di collaborazione transnazionale tra la Regione Sicilia e il Ghana – sottolinea Francesco Campagna, Console Onorario del Ghana -. l'accordo sottoscritto con il Ministero della Pesca passa ad una fase operativa con l'avvio del Comitato bilaterale che si occuperà della programmazione delle azioni specifiche; è stata già individuata l'area in Ghana, che sarà oggetto dei programmi di sviluppo finalizzati alla creazione di un cluster locale a sostegno della comunità beneficiaria in collaborazione con gli operatori pubblici e privati siciliani”. “Confido nella rete operativa che si è realizzata grazie all'impegno del Dipartimento della pesca nella persona del dirigente generale Dario Cartabellotta – conclude – e del distretto produttivo di Mazara del Vallo nella persona del presidente Nino Carlino, che sta proseguendo con entusiasmo l'operato del compianto Giovanni Tumbiolo, al quale si deve l'intuizione che ha aperto questa nuova via verso il Ghana”.