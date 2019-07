Niente corsa allo shopping, neppure i saldi salvano il commercio

Che non sarebbe stata una stagione particolarmente ricca era un po' sotto gli occhi di tutti e un'indagine di Federconsumatori aveva già anticipato che a Palermo si spenderà, per i saldi estivi, quasi la metà della media nazionale. A ribassi iniziati arriva la conferma dei negozianti. Niente ressa e niente corsa all'acquisto. "Il primo giorno di lunedì, inizio settimana lavorativa, non ha dato per niente l'impressione di giornata di inizio saldi, non c'è stata alcuna corsa allo shopping e ormai siamo abituati a giorni normali senza assalti, a un fatturato più diluito nell'arco dei mesi dei saldi", dice la presidente di Confcommercio Palermo Patrizia Di Dio.

"Ci auguriamo - prosegue Di Dio - di poter fare almeno un po' di cassa perché le vendite di primavera non ci sono state, creando di fatto una condizione di crisi tale per cui, anche la nostra federazione a livello nazionale, penserebbe legittimamente di invocare lo stato di calamità per il settore, fortemente condizionato dalla stagionalità insita nei prodotti di moda. Il 2019 - dice - è all'insegna di un andamento altalenante con un maggio da stato di calamità. Anche quest'anno possiamo dire che i saldi sono stati viziati dal dilagare di promozioni, offerte fuori stagione e da giorni particolari come il black friday, ma i saldi mantengono sempre il giusto 'appeal'. Rimane troppa incertezza e sappiamo bene che se manca la fiducia nel futuro esoprattutto le disponibilità economiche, anche i consumi rimangono al palo. A questo - prosegue Di Dio - si aggiunge un clima meteorologico che ci ha fatto saltare la stagione. Una circostanza che, ahinoi, si ripete sempre più spesso in questi ultimi anni provocando ingenti danni economici e margini di guadagno sempre più risicati".