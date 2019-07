Rottamazione ter, prima rata in scadenza: sportelli Riscossione Sicilia aperti fino alle 20

Domani è l'ultimo utile per usufruire della "rottamazione ter" e mettersi in regola con il fisco. La norma prevede la possibilità estinguere i debiti iscritti a ruolo contenuti nelle cartelle di pagamento, versando le somme dovute senza corrispondere le multe e gli interessi di mora. La prima rata va pagata entro domani.

Per garantire la massima operatività, gli sportelli di Riscossione Sicilia - in via eccezionale - resteranno aperti al pubblico continuativamente dalle 8,20 fino alle 20. Tuttavia, mentre i servizi di cassa saranno attivi fino alle 18, e comunque fino a smaltimento e a garanzia dei turni staccati fino a quel momento; il servizio di presentazione “nuove istanze”/rilascio comunicazioni di ammissione “vecchie istanze”/ bollettini di pagamento e/o rilascio credenziali di accesso per i servizi telematici, sarà prolungato fino alle 20.

Inoltre - ricorda Riscossione Sicilia - i pagamenti arrivati oltre il 31 luglio ma entro il 5 agosto non saranno considerati tardivi.