La società di credito al consumo ProFamily apre due nuove agenzie a Palermo 

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Ieri pomeriggio ProFamily, la società di credito al consumo del Gruppo Banco BPM, ha inaugurato a Palermo l’agenzia di via Giuseppe Pollaci, 19/21. Questa mattina, sempre a Palermo, è stata la volta dell’inaugurazione di un’altra nuova filiale in Via Agrigento, 8. In entrambi i casi, l’inaugurazione si è svolta alla presenza dei vertici della società. Per l’occasione, ProFamily ha organizzato all’interno degli spazi di ciascuna filiale una mostra fotografica aperta al pubblico che ha per tema la trasparenza.

Il 16, 17 e 18 luglio, quindi, i punti vendita si aprono alla cittadinanza diventando un teatro in cui i giovani artisti coinvolti, ciascuno attraverso le proprie opere la propria creatività e talento, valorizzano il principio della Trasparenza. I fotografi e gli illustratori, che hanno preso parte al progetto dopo aver partecipato ad un contest apposito, provengono tutti dal territorio palermitano. Il loro obiettivo è stato quello di tradurre il concetto di Trasparenza indagando i luoghi a loro cari o catturando attimi di vita quotidiana, contestualizzando il tema della mostra nel perimetro del territorio di riferimento.

“Quello della trasparenza è uno dei concetti cardine della nostra filosofia – dichiara Fabio Peluso Direttore Commerciale di ProFamily – Sin dalla sua nascita ProFamily divulga e rappresenta valori come la consapevolezza del credito, la chiarezza e la genuinità nei rapporti con la clientela, la trasparenza nelle condizioni applicate. Siamo pertanto orgogliosi di aver inaugurato le due agenzie di Palermo, incrementando i nostri servizi e la nostra vicinanza al territorio”.

All’interno delle agenzie è possibile accedere a un’ampia gamma di prodotti: prestiti personali, finalizzati, cessione del quinto e mutui, con soluzioni pensate su misura per venire incontro alle singole esigenze. Ogni cliente è guidato verso una scelta di finanziamento consapevole, supportata da un’attenta valutazione delle capacità di rimborso, attuale e prospettica.

La presenza di 3 punti vendita in Sicilia, oltre a Palermo infatti ProFamily è presente a Siracusa, sottolinea l’interesse per la Regione ed è frutto di una politica commerciale attiva, commisurata alle esigenze delle aree di riferimento, finalizzata ad aumentare la vicinanza e l’attenzione alla clientela, in particolar modo famiglie e giovani coppie.