Orlando vuole rilanciare il turismo: chiesti fondi per il progetto "Smart Panormus"

Una istanza per il finanziamento del progetto 'Smart Panormus' è stata inviata dal Comune alla Regione Siciliana. Il progetto, approvato dalla giunta l'11 maggio, mira a sostenere le finalità di fruizione integrata delle risorse culturali e naturali, oltre che la promozione delle destinazioni turistiche.

"Si tratta di un eleborato frutto della progettazione e del coordinamento svolti dal settore Sviluppo strategico in sinergia - spiega una nota del Comune - con gli uffici della Mobilità urbana" e che rientra nell'ambito dell'Agenda urbana Po Fesr 2014-2020 per i Comuni di Palermo e Bagheria.

Per il sindaco, Leoluca Orlando, "ripartire dal turismo e con il turismo è oggi imperativo, per non disperdere il patrimonio acquisito in questi ultimi anni. Questo progetto - dice -, nell'ambito dell'Agenda Urbana, mira ad ad ampliare e migliorare l'offerta, oltre il percorso arabo-normanno ma partendo da questo. Come sempre, il miglioramento dell'offerta turistica corrisponderà ad un miglioramento dei servizi e della vivibilità per i palermitani, grazie ad interventi significativi sul fronte del decoro e dell'accessibilità smart - prosegue -. Un sentito ringraziamento va rivolto agli uffici di diversi assessorati che durante il periodo del blocco hanno comunque continuato a lavorare in sinergia per arrivare a questo importante risultato".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In particolare, tenuto conto dell'affermarsi di nuovi circuiti turistici definiti a seguito dell'itinerario Palermo arabo-normanno, tra i siti riconosciuti dall'Unesco come patrimonio mondiale dell'Umanità, sono stati individuati nel percorso arabo normanno e zone limitrofe livello I, nonché il territorio della costa Sud e le borgate marinare "quali principali attrattori sui quali intervenire". Gli interventi individuati dal progetto si sviluppano lungo due direttrici prioritarie: la riconoscibilità territoriale ed i servizi di accompagnamento. La spesa complessiva, in caso di finanziamento del progetto, ammonta a 1.865.587,32 euro.