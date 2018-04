Trenitalia assume a Palermo e cerca personale: "Contratti a tempo indeterminato"

Ferrovie dello Stato ha avviato una campagna per il reclutamento per 500 posti di lavoro di vario genere, dai macchinisti ai capitreno, fino ai tecnici di igiene generale e gli amministratori contabili. Il piano assunzioni per il 2018 di Fs fa parte di un programma che dovrebbe durare fino al 2026. Fino a quell'anno i posti da assegnare sono circa 31 mila.

Trenitalia assume: le posizioni aperte

Le offerte di lavoro di Trenitalia in scadenza ad aprile prevedono due modalità di assunzione: contratto indeterminato o contratto di apprendistato. Da quanto è possibile vedere dalla sezione 'Lavora con noi' sul sito di Fs, le assunzioni riguardano diverse regioni italiane come la Sicilia.

A Palermo sono ricercati degli infermieri professionali con esperienza e laurea attinente. E sempre a Palermo Ferrovie dello Stato sta assumendo dei Tecnici di Igiene con laurea triennale in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro. Attenzione, alcune di queste offerte di lavoro scadono nel mese di aprile (tra il 26 e il 29), quindi, il tempo stringe per chi fosse interessato.

Assunzioni Trenitalia: come candidarsi

Per inviare la propria candidatura a Fs è necessario collegarsi al sito web, nella sezione 'Lavora con noi', dove sono elencate tutte le offerte al momento disponibili. Cliccando sulla singola voce è possibile visualizzare la descrizione dell'offerta lavorativa con requisiti, tipo di contratto e zona. Sempre dallo stesso form è possibile inviare il proprio cv, modificarlo o eliminarlo. I candidati che saranno ritenuti idonei saranno contattati dalle Ferrovie dello Stato.

Ecco le posizioni aperte: