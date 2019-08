Call center dedicato al no profit seleziona personale a Palermo, 50 posti disponibili

La società Acquisition Team, call center dedicato al mondo del no profit, ha deciso di investire a Palermo per la ricerca di personale. La startup romana di Salvatore Barbera - per molti anni direttore di change.org Italia - selezionerà 50 figure da inserire nella nuova squadra di telefundraising tra operatori di call center e team leader.

Acquisition Team è già nota per la proposta innovativa di smart-working, dedicato a tutti coloro che, con buona capacità comunicative e voglia di contribuire a costruire un mondo migliore, apprezzano la libertà di lavorare senza obblighi di orario e obiettivi stimolanti. “Vista la scelta di utilizzare completamente lo smart-working in azienda, vogliamo investire in aree - dichiara Salvatore Barbera - in cui la crisi lavorativa è stata più forte, per dare un nostro piccolo contributo nel miglioramento; da qui la scelta di Palermo e Napoli, città importanti del sud Italia”.

La startup, nata nei primi mesi del 2019, è già impegnata nella collaborazione con Unhcr e Amnesty Italia. Tutte le candidature dovranno obbligatoriamente essere inviate online. I candidati riceveranno comunicazione sulla data della pre-selezione che si terrà a settembre. Non ci sono particolari requisiti di entrata, nè di età, nè di competenze. Ad ogni candidato selezionato per entrare a far parte del nuovo team di Palermo verrà fatto - a carico dell'azienda - un corso di formazione specifico che lo renderà autonomo già dopo la prima settimana di lavoro.