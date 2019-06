Bandito il concorso per il primario di Anestesia e Rianimazione dell'Arnas Civico

Il più grande ospedale siciliano ha indetto un concorso per l'attribuzione dell'incarico quinquennale di direttore della struttura di anestesia e rianimazione con trauma center. Nella Gurs Concorsi 7/2019 è stato pubblicato il bando per selezionare il direttore dell'’Unità operativa complessa di “anestesia e rianimazione”dell’Arnas Civico di Palermo cui si richiede di essere una figura capace di rapporti dinamici e costruttivi e orientata verso le innovazioni organizzativa.

Costituisce l'Ospedale hub di riferimento della Provincia di Palermo per la quasi totalità delle patologie acute, anche di alta complessità, sede di Trauma Center, hub per l’Ima Stemi, lo stroke (sede di trombolisi endovenosa sistemica, intravascolare e di trombectomia trans-catetere). L’Arnas Civico ha sede nell’area metropolitana di Palermo e può vantare ben 831 posti letto. Una commissione di esperti composta dal direttore sanitario dello stesso ospedale e da tre direttori di analoghi reparti italiani individuati tramite sorteggio da un elenco nominativo nazionale predisposto dal Ministero della salute valuterà valuterà i candidati sulla base del curriculum e di un colloquio Le domande andranno inviate secondo le modalità previste dallo stesso bando entro e non oltre il 30° giorno dalla pubblicazione in Gazzetta.