Nasce "My digital academy", la scuola di sviluppatori del web apre le porte delle aziende a 10 studenti

Sarà presentato domani (martedì 13 febbraio) a Palermo My Digital Academy, il primo corso di web development nato dalla collaborazione di quattro tra le più importanti aziende del settore Digital a Palermo - Easy Lab, IM*Media, Informatica Commerciale e Mosaicoon - in collaborazione con il Centro di Formazione Euro e la società di Consulenza del Lavoro, Barbaro & Partners Job Consulting. La presentazione del progetto - che ha l’obiettivo di porre le basi per la futura formazione di nuovi professionisti del settore, sul territorio - avverrà durante una conferenza che avrà luogo a partire dalle ore 11:00 all’interno delle sale del Palazzo delle Aquile, durante la quale interverrà il Sindaco di Palermo, Prof. Leoluca Orlando.

Il corso, riservato a 10 iscritti, vedrà le aziende condividere con i partecipanti tecniche, know-how e processi del loro team tecnico ed offrirà anche un periodo di stage retribuito, che consentirà ai partecipanti di mettere in pratica quanto appreso durante le lezioni in aula, ricoprendo i costi del corso. Il progetto concretizza importanti aspettative manifestate dai suoi organizzatori e dalle aziende promotrici che si evincono dalle dichiarazioni rilasciate. "Ritengo che My Digital Academy — dice Luigi Scaminaci, rappresentante legale di Easy Lab — si ponga un duplice obiettivo: quello di dare un’opportunità a giovani talenti e quello di fornire alle imprese risorse pronte alla competizione aziendale".

Rilancia Pasquale Esposito Lavina, Co-fondatore di IM*MEDIA, che sottolinea le necessità da cui ha avuto origine l’idea del progetto: "Siamo nati nel ’95 e la ricerca di personale qualificato è stata sempre molto difficile. Oggi proviamo a fare rete con altre realtà aziendali per sviluppare la cultura del lavoro specializzato nel digitale". A questo pensiero si affiancano le considerazioni di Roberto Tripodo, amministratore delegato di Informatica Commerciale: "Da qualche anno abbiamo creato una divisione di sviluppo digitale che produce applicazioni sia su piattaforme iOS, legate al mondo Apple, che per Android o Windows. Un percorso di formazione per sviluppatori web è quello di cui abbiamo bisogno".

L’obiettivo del progetto è manifestato anche dalle parole di Ugo Parodi Giusino, Ceo di Mosaicoon "Da sempre Mosaicoon si impegna ad investire sul territorio attraverso l'innovazione. Siamo contenti di contribuire a questo progetto che riteniamo utile per la formazione dei professionisti di domani". Sottolinea lo slancio propositivo delle realtà che si sono mosse per la creazione di My Digital Academy Vincenzo Barbaro, amministratore della Barbaro & Partners Job Consulting: "Con My Digital Academy desideriamo creare un primo ponte tra le richieste di competenze delle aziende, costantemente in evoluzione, e la domanda di guide ed esempi professionali concreti, dei nostri giovani. Ci auguriamo che la scelta di collaborare per creare ulteriore valore sul territorio, fatta da queste imprese, sia solo l’inizio di una nuova buona prassi”.

Chiudono le considerazioni di Mario Malcangi, responsabile dello sviluppo del progetto per Euro, che metterà a disposizione, tra l’altro, apparecchiature e sede operativa funzionali allo svolgimento del corso "Come ente di formazione crediamo in questo innovativo modello formativo che risponde in maniera concreta alle esigenze di personale qualificato delle aziende aderenti".