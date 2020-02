Manager e imprenditori a Palermo per "2020 reloveution": l’iniziativa di beneficenza per gli imprenditori in crisi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Per la prima volta assieme sullo stesso palcoscenico, alcuni degli imprenditori e formatori di maggior successo in Italia per un’iniziativa il cui ricavato verrà devoluto alla ONLUS Imprenditore Non Sei Solo, l’associazione che si occupa di aiutare, appunto, imprenditori in difficoltà e, nei casi più gravi, anche le loro famiglie. L’evento “2020 Reloveution” si terrà il prossimo sabato 22 febbraio a Palermo (presso l’hotel Hotel San Paolo Palace) dove, per un’intera giornata, dalle 9 alle 18, racconteranno le loro esperienze e condivideranno le loro best practicies professionisti come Paolo Ruggeri, fondatore di OSM International Group (autore del best seller “I Nuovi Condottieri”, noto anche per essere il formatore italiano maggiormente richiesto negli Stati Uniti); Andrea Condello socio di Ruggeri nella fondazione di OSM International Group ed esperto in gestione del business delle PMI, Anna Marras, socia di EdiliziAcrobatica, la prima azienda italiana nel settore dell’edilizia operativa in doppia fune di sicurezza; Fausto Fiorile, presidente di AIO (Associazione Italiana Odontoiatri); Gaetano Seminara, Marco Merlino e Anna Aulico, fondatori di OSM Value, il gruppo siciliano che da anni si impegna in prima linea nella diffusione dei principi dell’etica tra gli imprenditori del territorio.

Assieme a loro, altri imprenditori, che inviteranno alla riflessione sulla direzione che, nel prossimo decennio, devono prendere le imprese per prosperare nel rispetto di valori come la persona, l’ambiente e l’etica umanistica. “Per noi - spiegano Seminara, Merlino e Aulico, organizzatori dell’evento - si tratta di un’iniziativa molto importante, non solo perché avere come ospiti personaggi come Ruggeri o Marras, non è stato semplice, ma perché ci permette di divulgare a una vasta platea di persone quei principi per i quali da anni ci battiamo e che ci impegniamo ogni giorno a diffondere in tutte le aziende siciliane. Non da ultimo, con 2020 Reloveution abbiamo modo di sostenere Imprenditore Non Sei Solo, l’associazione che, prima in Italia, ha deciso di aiutare, in alcuni casi anche concretamente, gli imprenditori in crisi, permettendo loro di ripartire”. Info e iscrizioni: www.2020reloveution.it