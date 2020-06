Vola a Palermo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

L'associazione Guide turistiche abilitate di Palermo opera nella nostra città da vent'anni e promuove, con la professionalità dei propri associati, la conoscenza della città e della sua Provincia facendone apprezzare le grandi risorse storiche artistiche ai turisti provenienti da tutti i continenti.

La nostra associazione si è spesa in prima linea contro l'abusivismo di ogni genere e i free tour, con varie denuncia e iniziative, come sempre facciamo nel presente e in futuro faremo. L'adesione a "Fly to Palermo", che noi apprezziamo per le sue finalità di promozione, è avvenuta su invito per le nostra stimata professionalità. La nostra partecipazione prevede un "Welcome meeting", un breve incontro con gli ospiti con l'illustrazione degli itinerari di visita culturale ai quali potranno aderire.

Giovanni Masaniello Presidente Gta e della Federazione Regionale Guide Turistiche