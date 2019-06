Crisi Giornale di Sicilia, Musumeci è preoccupato: "Spero che venga trovato accordo"

Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci esprime la vicinanza del governo ai poligrafici del Giornale di Sicilia, impegnati, insieme ai giornalisti, in una delicata vertenza a tutela del posto di lavoro. "Quanto sta accadendo in questi giorni alla storica testata di Palermo - evidenzia Musumeci - non può che destare viva preoccupazione. L’auspicio è che l’editore, i cronisti e i poligrafici possano trovare quei margini d’intesa che, garantendo il livello occupazionale, mantenga viva e in piena efficienza una delle più autorevoli voci dell’informazione regionale".