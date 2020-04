Coronavirus, sospensione mutuo sulla prima casa: come fare "congelare" le rate

Il tutti a casa per il Coronavirus ha messo in profonda crisi tante famiglie, alle prese con le scadenze dei mutui stipulati con le banche per l'acquisto della prima casa. Il decreto “Cura Italia” dà la possibilità di una sospensione temporanea delle rate del mutuo sulla prima casa.

"E' possibile compilare l’apposito modulo e presentarlo al proprio istituto di credito per chiedere l’accesso al Fondo di solidarietà per i mutui prima casa (detto 'Fondo Gasparrini') gestito dalla Consap" puntualizza Lillo Vizzini di Federconsumatori Palermo. "Il Fondo - prosegue - prevede la possibilità, per i titolari di un mutuo fino a 250 mila euro contratto per l'acquisto della prima casa, di beneficiare della sospensione per 18 mesi del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà".

A causa della situazione emergenziale venutasi a creare per l’epidemia di Coronavirus, il Fondo è stato rifinanziato con 400 milioni di euro e, come disposto dall’articolo 54 del Decreto “Cura Italia”, è stata ampliata la categoria di beneficiari. "Per poter richiedere ed ottenere la sospensione del mutuo, il cittadino in possesso dei necessari requisiti deve presentare la domanda con l'apposito modulo alla banca che ha concesso il mutuo, che è tenuta a sospenderlo - spiega Vizzini -. Fino al termine dell’emergenza sanitaria, per l’accesso al Fondo non sarà richiesta la presentazione dell’Isee. Il modulo si può scaricare anche sul sito www.federconsumatoripalermo.it oppure si può richiederlo inviando una mail a federconsumatori_pa@libero.it".