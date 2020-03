Virus, intesa tra Falcone e Cancelleri: in Sicilia pedaggio gratis per gli autotrasportatori

"Anche per gli autotrasportatori il Consorzio autostrade siciliane potrà introdurre a stretto giro la gratuità del pedaggio su tutta la rete. I vertici dell'ente hanno già predisposto la necessaria istanza all'indirizzo del Ministero delle Infrastrutture, maturata dopo un approfondito confronto con il viceministro Giancarlo Cancelleri e recependo le istanze di categorie e associazioni di settore che abbiamo incontrato nei giorni scorsi. Il Governo Musumeci mantiene così l'impegno a varare in ogni campo delle soluzioni di sostegno a quel tessuto produttivo che, nonostante l'emergenza Coronavirus, continua a mandare avanti l'economia dell'Isola".

Lo rende noto l'assessore regionale alle Infrastrutture e ai Trasporti Marco Falcone, a seguito dell'intesa maturata con il viceministro delle Infrastrutture Giancarlo Cancelleri volta a sospendere il pedaggio pagato dagli autotrasportatori sulle autostrade gestite dal Cas. La misura sarà in vigore da metà della prossima settimana e per quindici giorni, salvo eventuali necessarie proroghe.

"Dopo aver sospeso il pedaggio per medici, infermieri e operatori del 118 impegnati nella battaglia contro il covid 19 - prosegue l'assessore Falcone - estendiamo adesso l'iniziativa verso coloro che sono al lavoro ogni giorno per rifornire di beni di prima necessità supermercati ed esercenti rimasti aperti in tutta la Sicilia. Siamo convinti - sottolinea Falcone - che davanti a un'emergenza così drammatica e inedite sia necessario, a tutti i livelli, assumersi la responsabilità di concrete ed efficaci misure di aiuto alla popolazione. Un ringraziamento - conclude Falcone - al viceministro, ma anche al presidente del Cas Franco Restuccia e alla governance dell'ente per la sensibilità mostrata in queste settimane così difficili".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Una situazione eccezionale - dichiara il viceministro Giancarlo Cancelleri - non può che essere gestita con misure altrettanto eccezionali. Gli autotrasportatori, come nel resto del Paese, anche in Sicilia, sono chiamati in prima linea per garantire la continuità della distribuzione dei beni di prima necessità. È grazie a loro che supermercati e farmacie sono in grado di rifornirsi. Un grazie stavolta non poteva bastare e con l’assessore regionale Marco Falcone ci siamo già mossi per il pedaggio gratuito nelle autostrade gestite dal Cas. Una collaborazione istituzionale - conclude il viceministro - che, soprattutto in situazioni di emergenza come questa, è d’obbligo per il bene di tutti i cittadini”.

Sostieni PalermoToday Caro lettore, dall'inizio dell'emergenza sanitaria i giornalisti di PalermoToday ed i colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla epidemia Covid-19. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo momento straordinario. Grazie! Scegli il tuo contributo: