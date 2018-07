Delia Altavilla nuova coordinatrice Donne e Pari Opportunità della Cisl Palermo Trapani

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Sarà Delia Altavilla la nuova coordinatrice Donne e Pari Opportunità della Cisl Palermo Trapani. E’ stata eletta dai delegati del sindacato riuniti nel consiglio generale che si è tenuto a Baida.

Altavilla, 51 anni già coordinatrice regionale Donne Cisl Sicilia, elenca i prossimi impegni. “C'è sempre più bisogno di parlare delle tematiche vicine alle donne e al loro grande ruolo nella società e nel mondo del lavoro. Al centro del nostro impegno ci sarà~il legame con il mondo del sociale, fondamentale soprattutto per portare avanti insieme progetti a Palermo e Trapani che mirano a renderci sempre più partecipi alla lotta contro il fenomeno della violenza sulle donne, ma non solo, anche iniziative che hanno l'obiettivo di valorizzare il grande apporto che le donne sono in grado di dare in ogni settore, compreso il sindacato”. Il segretario Cisl Palermo Trapani, Leonardo La Piana aggiunge, “abbiamo voluto creare un coordinamento per essere sempre più attivi nelle politiche legate alle pari opportunità. Dialogheremo sempre di più con il privato sociale, le associazioni religiose e con il mondo del volontariato, perché non si smetta mai di parlare della lotta alla violenza contro le donne in ogni sua forma e si tenga alta l'attenzione di tutti sul fenomeno, ma vorremmo che si attivasse una riflessione sulle disabilità, intese come valore e non come limite, e sul divario che ancora esiste nei trattamenti economici fra donne e uomini a parità di lavoro e responsabilità. Le donne continuano a essere l’anello debole del mondo del lavoro, ed è per noi una situazione davvero inaccettabile, per questo dobbiamo provare per migliorare la situazione, anche attraverso la contrattazione di secondo livello e territoriale, strumenti che siano da supposto e sostegno alla nostra visione”.