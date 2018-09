Confimprese: "Ztl non migliora qualità dell'aria ma le casse del Comune"

Ztl ancora nel mirino del presidente di Confimprese Palermo Giovanni Felice, che non ha risparmiato l'ennesima stoccata al Comune. "Quando a fine giugno denunciammo che con la Ztl era peggiorata la qualità dell'area all'interno del quadrilatero che la compone - afferma Felice in una nota - l'assessore alla Mobilità Riolo dichiarò che 'da quando lei era Assessore non c'erano criticità'. Mentre il vice sindaco Marino scrisse che 'sarà cura dell'ufficio ambiente e dello scrivente cui compete per materia l'inquinamento ambientale e atmosferico valutare i dati e produrre adeguata relazione'. Un mese dopo, il 2 agosto, a seguito delle nostre sollecitazioni - continua Felice - sempre Marino ha dichiarato che 'gli accertamenti sono in corso e saranno presentati a cavallo tra fine agosto ed inizio settembre, quando il responsabile del procedimento ritornerà dalle ferie'. Ma ancora oggi nessuna relazione o risposta è pervenuta".

E secondo quanto afferma il presidente di Confimprese "nel mese di agosto le tre 'segnaline' individuate (Castelnuovo - Giulio Cesare- Indipendenza) non hanno segnalato alcuno sforamento, ma non è una novità, tranne l'anno scorso, con la Ztl in vigore che si verificarono 4 sforamenti, per trovare uno sforamento ad agosto bisogna risalire all'anno 2013", dice.

"Più monitoriamo i dati - insiste Felice - più è evidente che la Ztl, cosi per come è regolata non porta alcun beneficio alla qualità dell'aria, mentre è stata letale per moltissime aziende commerciali ed artigianali. Ma mentre il danno economico per le aziende è enorme - conclude il presidente di Confimprese - altrettanto importante è l'affare per il Comune, e non ci riferiamo agli introiti del Pass che vanno all'Amat, ma agli introiti per le sanzioni che sono plurimilionari".