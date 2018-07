Confesercenti, nasce l'area Attività produttive: Reina nominato responsabile

La giunta regionale di Confesercenti Sicilia ha dato vita al coordinamento dell'area Attività produttive, per assistere le imprese dell'artigianato. Ne fanno parte i rappresentanti di tutte e nove le province. La presidenza è stata affidata a Nunzio Reina, imprenditore del settore dell'acconciatura, artigiano da oltre 30 anni. E' già componente della commissione provinciale Artigianato e della Giunta della Camera di Commercio di Palermo, attualmente è vicepresidente della Camera di Commercio di Palermo ed Enna.

"La nomina di Nunzio Reina alla guida della neonata Area Attività produttive di Confesercenti Sicilia è il giusto riconoscimento alle sue capacità maturate con decenni di esperienza sul campo e consentirà alle imprese siciliane di avere un valido interlocutore in un'ottica di potenziamento e rilancio". Commenta Alessandro Aricò, capogruppo all'Ars di DiventeràBellissima, per il quale "Si tratta, quindi, della persona giusta al posto giusto. A lui ed a tutti gli altri rappresentanti provinciali dell'Area Attività produttive di Confesercenti Sicilia auguriamo buon lavoro e ribadiamo che per il governo Musumeci il settore delle piccole e medie imprese è una risorsa da sostenere e valorizzare".