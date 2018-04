Bpm chiude 4 filiali in provincia di Palermo: "La desertificazione degli sportelli procede"

L’istituto bancario Bpm entro giugno 2018 chiuderà quattro filiali in provincia di Palermo, 10 in provincia di Catania, 4 in provincia di Messina, 2 in provincia di Trapani, 2 nel Siracusano e 1 in provincia di Caltanissetta. Circa 70 i lavoratori del gruppo del Nord, nato dalla fusione di Banco popolare e Banca popolare di Milano, che resteranno senza un'occupazione: 23 in totale gli sportelli che interromperanno le attività. A lanciare l'allarme è l'Ugl Sicilia.

“Procede inesorabilmente - afferma il portavoce Filippo Virzì - la desertificazione nell’Isola degli sportelli bancari, altro che rilancio a partire dal territorio, hanno drenato gli istituti del Nord liquidità per anni e anni e adesso giunti all’osso abbandonano la nostra terra asserendo che gli sportelli hanno una bassa redditività, quindi vanno chiusi”.

Secondo il sindacalista, inoltre, “nessun rilancio è previsto nei piani di impresa delle banche presenti in Sicilia per la Sicilia e la mancanza di un istituto tutto siciliano si fa sentire come un assordante debacle, sia per il sistema politico, sia per gli abitanti siciliani, vittime sincronizzate di un sistema bancario che li ha solo penalizzati per via dell’assenza di una reale politica di investimento commerciale e imprenditoriale da parte degli istituti bancari del nord presenti in Sicilia”.