Cantieri navali, Cetena ed Enr insieme per progetti di ricerca e sviluppo

Il centro per gli studi di tecnica navale Cetena, del gruppo Fincantieri, ed Enr – ente nazionale di ricerca e promozione per la standardizzazione, hanno stipulato un accordo di collaborazione triennale per attività di ricerca e sviluppo, innovazione e formazione nel settore della normazione e standardizzazione, con particolare riferimento al comparto marino-marittimo e a tutte le tecnologie a esso connesse. L’accordo quadro, sottoscritto dal presidente e amministratore delegato di Cetena Sandro Scarrone e dal presidente e legale rappresentante di Enr Francesco Beltrame, prevede l’ideazione, la redazione e la conduzione in modo partecipativo di progetti di ricerca e innovazione grazie alla messa in comune di conoscenze, competenze e capacità maturate nel tempo da Cetena e da Enr. Cetena ed Enr, come si evince dal contratto di utilizzo di spazi e servizi che a tale accordo quadro fa riferimento, riconoscono come importante valore aggiunto per la qualità delle attività relative ai progetti di cui sopra rivolti al bacino del Mediterraneo, l’interazione costante fra i rispettivi addetti nelle loro proprie sedi operative di Palermo nella Regione Sicilia.

Il Cetena è il punto di contatto fra l’ambito accademico e la realtà industriale cantieristica non solo di Fincantieri ma anche delle altre realtà isolane. Nel corso degli anni, questa collaborazione si è concretizzata in diversi progetti svolti nella Regione in collaborazione con le varie Università dell’Isola e con diversi istituti del Cnr con sede in Sicilia. Inoltre, da diversi anni, si è sviluppato un contatto stabile con l’Università con il “Percorso di eccellenza”, sorta di completamento navale della laurea in Ingegneria meccanica che prepara giovani per essere impiegati nell’industria e che ha riscosso enorme successo testimoniato dal fatto che il 100% degli studenti hanno trovato impiego in campo navale entro i sei mesi dalla laurea.

Enr rappresenta un centro di integrazione tra soggetti pubblici e privati nelle attività di R&D e Innovazione lungo l’intera filiera della standardizzazione. L’esperienza e la capacità in diverse discipline consente all’Ente di operare trasversalmente nei diversi comparti produttivi e di collaborare con le più importanti realtà del territorio. Da anni Enr collabora con l’Università, in particolare con il dipartimento di Innovazione industriale e digitale, con diversi istituti del Cnr, come Iamc-Cnr (Istituto per l’Ambiente Marino Costiero), Icar-Cnr e Issia-Cnr, con i quali partecipa a diversi progetti regionali, nazionali ed europei. Inoltre, Enr ospita un dottorato di ricerca industriale innovativo e internazionale nel settore marino-marittimo, per lo studio di linee guida relative alle valutazioni di impatto ambientale nel settore della pesca e delle attività industriali riguardanti lo sfruttamento minerario dei fondali marini (Deep Sea Mining).