Camera di commercio Palermo Enna: da martedì "webinar" e più servizi digitali alle imprese

In seguito all’emergenza Covid-19 il Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio di Palermo Enna non si ferma ed erogherà tutti i propri servizi da remoto. Mai come adesso il ruolo del digitale e dell’innovazione, se utilizzati nel modo giusto, rappresentano risorse preziose per migliorare la vita di cittadini e imprese. “Per dare maggiore supporto al nostri tessuto imprenditoriale – spiega il presidente Alessandro Albanese - la Camera di Commercio di Palermo Enna ha lavorato ad un piano per formare ed aiutare le imprese in questo momento di grande emergenza.

Diverse le attività in cantiere, tra cui i “webinar”, che sono seminari interattivi e formativi tenuti su Internet, la consulenza gratuita e la creazione di un nuovo format chiamato “Pid to Connect”, per mettere in contatto le imprese con numerosi esperti del settore”. Al primo “webinar”, che si terrà martedì 31 marzo, si sono già iscritti più di 100 imprenditori e avrà come tema: “Rivoluzione digitale – Crea la tua presenza online”, per capire come costruire una presenza online efficace e come ottimizzare allo stesso tempo il proprio sito web anche in virtù di quanto sta accadendo in questo periodo.

Parteciperanno da remoto: il presidente della Camera di Commercio di Palermo Enna Alessandro Albanese e il segretario Generale Guido Barcellona. Il “webinar”, rivolto alle imprese iscritte, sarà tenuto in video conferenza da Giusi Messina, digital promoter della Camera di Commercio, a conclusione del momento formativo, Concetta Amato, digital coordinator del Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio di Palermo Enna, spiegherà ai presenti gli ultimi aggiornamenti inerenti il bando voucher digitali 4.0.