Anche una palermitana tra i 25 Cavalieri del Lavoro nominati da Mattarella

Il Presidente della Repubblica ha nominato oggi i 25 nuovi Cavalieri del Lavoro. Tra loro c'è anche la palermitana Barbara Cittadini. E' presidente dal 1994 della Casa di Cura Candela, azienda di famiglia attiva da 110 anni che si è accreditata come centro di eccellenza per la fecondazione assistita.

"Sotto la sua gestione - si legge in una nota della Federazione Nazionale Cavalieri del Lavoro - è stata dedicata un’attenzione particolare alla ricerca sanitaria e fin dal 1992 la casa di cura è divenuta sede di ricerca clinico-applicata di farmaci contraccettivi e di sperimentazione clinica di farmaci di terza fase. Presso la clinica è attiva dal 2015 la biobanca di gameti e tessuti riproduttivi inserita in una piattaforma informatica che ha permesso, per la prima volta in Italia, di mettere in rete i dati relativi al materiale raccolto e di interfacciarsi con le altre banche di tessuti presenti in Europa". Nella struttura, in cui ogni anno nascono 1.300 bambini, sono operative anche due sedi formative della Scuola di specializzazione in Cardiologia e in Pediatria dell’Università di Palermo. L’azienda occupa 98 dipendenti.