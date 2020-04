"Tu non puoi? Noi da voi": a Palermo c'è l'AperitivHome

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Un'iniziativa simpatica che sta già riscontrando un piacevole riscontro in città. Si tratta del progetto "AperitivHome", ideato e creato da "Locale", Ristorante e Cocktail Bar a Palermo, per non far mancare le belle abitudini ai propri cienti, anche in un periodo come questo dove è necessario rimanere a casa. Nello specifico il cliente potrà ordinare online il suo aperitivo da casa, composto da un Cocktail ed un tagliere Aperitivo. Poppy, Barman di Locale, ne ha creati due in occasione di questa iniziativa, e sono il Negrhome (Negroni classico con aggiunta di rababrbaro e china) e il Sicilian in Manhattan (un classico internazione convertito in siciliano con un pizzico di bitter agli agrumi di Sicilia). Un idea carina che può portarci, a poco a poco, ad un ritorno alla normalità.

