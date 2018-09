Isola delle Femmine in vendita, ancora nessun acquirente e il prezzo scende

L'Isola delle Femmine è in vendita da quasi un anno ma nessuno ancora l'ha acquistata. L'agenzia immobiliare Romolini ha così deciso di abbassare il prezzo. Non serviranno più tre milioni e 500 mila euro. La cifra diventa flessibile, da un minimo di un milione ad un massimo di tre.

L’isolotto, che si estende per quasi 15 ettari, è classificato come riserva integrale per decreto della Regione Sicilia, nonché area marina protetta affidata fin dal 1998 in gestione alla Lipu, la Lega italiana protezione uccelli. Anche l’Unione Europea ha riconosciuto l’importanza del sito che è dunque stato classificato dapprima come Sic (Sito d’importanza comunitaria) e successivamente come Zsc (Zona speciale di conservazione).

Nonostante questo però nell'ottobre del 2017 i proprietari dell'isola, quattro fratelli di una famiglia nobiliare discendente di Rosolino Pilo, la misero in vendita. Sull'isola si erge una torre di guardia, costruita nel XVI secolo contro gli attacchi delle navi barbaresche, danneggiata dai bombardamenti della seconda guerra mondiale.

"L’acquisto dell’isolotto - si legge nell'annuncio - è un’opportunità unica per chi è alla ricerca di un 'trophy asset': un utilizzo parzialmente privato o semplicemente un’opera di recupero e salvaguardia di un bene unico nel suo genere. Il restauro conservativo della torre permetterebbe di renderla utilizzabile come residenza privata, immobile di rappresentanza, immagine aziendale oppure la realizzazione di un museo che permetta ai turisti di apprezzare non solo il carattere naturalistico dell’isola ma anche quello storico, artistico e archeologico". Il sindaco Stefano Bologna però non la pensa così: un anno fa quando la notizia della vendita fece il giro del mondo attraverso i social dichiarò che l'acquirente avrebbe potuto solo guardarla. Di sicuro le sue non possono essere considerate incoraggianti.

