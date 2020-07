Contatori intelligenti e risparmio energetico: Amg chiude il bilancio in utile e si proietta nel futuro

Si chiude con un risultato positivo di 395 mila euro il bilancio di esercizio 2019 di Amg Energia Spa. L’assemblea dei soci di Amg Energia Spa, riunita in videoconferenza, ha approvato lo strumento finanziario chiuso il 31 dicembre 2019: assieme al Cda della società (Mario Butera presidente, Domenico Macchiarella vicepresidente, Concetta Pennisi consigliere) e al collegio sindacale, in rappresentanza del socio unico Comune di Palermo era presente l’assessore alla Rigenerazione urbana e ai rapporti funzionali con la società, Maria Prestigiacomo.

Il bilancio di esercizio approvato si chiude con segno positivo, con un utile, prima delle imposte, pari a 594.815 e dopo le imposte di 395.171 con un incremento rispetto al 2018, quando l’utile dopo le imposte era stato di euro 218.334. Il valore della produzione è pari a 36.454.014, i costi della produzione sono pari a 35.949.504 mentre il margine operativo lordo (Ebitda) si attesta ad euro 8.122.079 (6.939.433 nel 2018) evidenziando un notevole incremento (17,04%) attribuibile ad una forte riduzione dei costi di produzione.

Soddisfazione per l’approvazione dello strumento finanziario è stata espressa dal sindaco Leoluca Orlando e dall’assessore Maria Prestigiacomo: “Il bilancio approvato testimonia il buon lavoro svolto da Amg Energia e la sinergia operativa con l’amministrazione comunale. Un percorso che va ulteriormente sviluppato per i prossimi anni, con uno sguardo al futuro della città e in un’ottica di costante miglioramento dei servizi”.

“La gestione ha posto grande attenzione all’uso efficiente e razionale delle risorse economiche, patrimoniali e professionali, al monitoraggio della qualità dei servizi oltre che ad una sempre più pregnante sinergia con l’amministrazione comunale-socio unico - sottolinea il presidente di Amg Energia, Mario Butera -. Il percorso intrapreso è quello di rilanciare il ruolo della società per il conseguimento di benefici socio-economici e ambientali nell’ambito della transizione energetica nel territorio, corentemente con le indicazioni del Green New Deal. Amg Energia, ad esempio è disponibile ad effettuare nell’ambito del contratto di servizio con il Comune e in predisposizione di un suo aggiornamento, interventi di riqualificazione e di miglioramento dell’efficienza energetica soprattutto sugli impianti di pubblica illuminazione utilizzando formule di finanziamento tramite terzi (Esco). Non va dimenticato, infatti - conclude - che buona parte degli impianti di illuminazione cittadini gestiti sono ormai datati e arrivati ben oltre la vita tecnica utile: continuano ad essere tenuti in funzione solo grazie ad attività di manutenzione costanti e continui interventi di riparazione”.

Tra le attività che hanno caratterizzato il 2019 va segnalata l’installazione di una nuova tranche di smart meter, i contatori intelligenti, facendo raggiungere a fine anno la quota di 60 mila nuovi misuratori, che a regime consentiranno le funzionalità di telegestione e telelettura in conformità con quanto previsto dall’Arera, l’authority di settore.

"Abbiamo deciso di cambiare logo, sito istituzionale e immagine corporativa dopo vent’anni - afferma il vicepresidente Domenico Macchiarella -. L’obiettivo è allineare la comunicazione istituzionale alle sfide che ci attendono.una azienda sana che ha difronte a se appuntamenti importanti, dall’efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione allo Smart Metering che farà 'dialogare' i misuratori del gas con la nostra centrale".