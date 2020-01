Sferracavallo, arriva la Ztl d'estate: stop alle auto dal primo giugno al 30 settembre

Ztl nei mesi estivi a Sferracavallo. Lo ha previsto il Comune con un'ordinanza firmata dal capo area del servizio Mobilità urbana Sergio Maneri. I divieti alle auto saranno in vigore dall'1 giugno al 30 settembre di ogni anno, nel perimetro compreso tra piazza Marina, via Marina piazza Millunzi, cortile Giammanco e cortile Mansueto.

Il provvedimento è frutto di un compromesso raggiunto tra l'assessore alla Mobilità Giusto Catania e quello alle Attività produttive Leopoldo Piampiano. Quest'ultimo si è mosso dopo aver ascoltato residenti e commercianti della borgata marinara, che chiedevano un provvedimento limitato nel tempo. La mediazione si è conclusa positivamente. E' stata infatti revocata l'ordinanza dello scorso 19 luglio che istituiva la Ztl a Sferracavallo tutto l'anno, con un nuovo atto nel quale lo stop alle auto viene "concentrato" esclusivamente nel periodo estivo.

"La limitazione del traffico a Sferracavallo - affermano gli assessori Catania e Piampiano - è stata pensata proprio per aumentare la vivibilità e la fruibilità in chiave turistica della borgata. Ci è quindi sembrato più che ragionevole accogliere la proposta che veniva dai commercianti e dai residenti. In estate, la Ztl eviterà la congestione eccessiva; mentre in questi mesi più freddi sarà comunque possibile accedere agli esercizi commerciali".

"La commissione Attività produttive - dice il presidente Ottavio Zacco - aveva registrato da parte dei commercianti la richiesta di un provvedimento concentrato nel periodo estivo, quando maggiore è l'afflusso di palermitani e turisti nella borgata marinara. Mi sembra che la soluzione individuata sia quella più logica e funzionale".