Ztl, in un mese 86 mila multe: nelle casse comunali 7 milioni di euro

E’ una vera e propria stangata l’istituzione della Ztl a Palermo: in un solo mese è stato raggiunto il record di 86 mila multe, che significa che nelle casse comunali entreranno circa 7 milioni di euro. Sono questi i dati che emergono dal report effettuato dal comando della polizia municipale dal 25 settembre a fine ottobre. "Attivissime" dunque le telecamere piazzate nei 5 varchi (porta Felice, piazza Santo Spirito, piazza Giulio Cesare-via Roma, via Porto Salvo-Cala, piazza Verdi-teatro Massimo, via Gagini-piazza Colonna).

“Lo avevamo denunciato nei mesi scorsi – dichiara il presidente dell’Unione dei Consumatori Manlio Arnone – sapevamo dell’impennata dei verbali per violazione al codice della strada dopo l’istituzione della Ztl, e avevamo espresso le nostre preoccupazioni ora i dati ci danno conferma, ricordiamo agli automobilisti che ogni varco di accesso deve avere una chiara segnaletica e che eventuali mancanze darebbero la possibilità di fare ricorso, l'invito, dunque, è quello di verificare prima di pagare, per informazioni ci si può rivolgere ai nostri sportelli presenti a Palermo o chiamare ai numeri dedicati: 0916190601-0918439038-0919767830 o ancora contattarci attraverso il nostro sito”.