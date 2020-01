Zen, abbandonano in strada rifiuti ingombranti per protesta: "In un anno è successo 50 volte"

Abbandonano in strada diversi rifiuti ingombranti per protesta. E' successo la scorsa notte allo Zen. Un fatto "grave" commentano a distanza di qualche ore il vicesindaco Fabio Giambrone e il presidente della Rap Giuseppe Norata. "Pur comprendendo il disagio dei cittadini per la presenza di ingombranti, non è pensabile combattere i comportamenti illegali dei mafiosi che abbandonano in modo organizzato i rifiuti per strada con atti e comportamenti che sono certamente anch'essi al di fuori della legalità", dicono in coro.

Giambrone e Norata poi svelano un dato: "Nell'ultimo anno la Rap è intervenuta almeno 50 volte in diverse zone all'interno dello Zen per rimuovere ingombranti abbandonati illecitamente". "Proprio quella oggetto della protesta - dicono - è una di quelle aree che rientra nel piano di installazione di telecamere contro l'abbandono illecito a cui Comune, Rap e polizia municipale stanno lavorando. Dai cittadini ci aspettiamo di fare fronte unito contro chi sporca la città; ci aspettiamo che denuncino, segnalino alle forze dell'ordine e con queste collaborino per identificare, isolare e colpire chi sporca la città. Proteste - concludono Giambrone e Norata - che rischiano di mettere sullo stesso piano la Rap e i mafiosi che organizzano e gestiscono un sistema scientifico di smaltimento illecito dei rifiuti sono soltanto un favore, sia pure involontario, fatto a questi ultimi" .