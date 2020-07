Villabate, topi per le vie del centro abitato

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"In questi giorni molti cittadini mi inoltrano fotografie che immortalano topi in diverse parti del nostro amato paese. Credo che una situazione del genere sia inaccettabile. L'assessore alle Politiche ambientali, Mimmo Garbo deve delle risposte concrete in maniera celere. E' necessario che avvenga quanto prima una disinfestazione e una derattizzazione". Lo fa sapere in una nota il consigliere comunale del gruppo di minoranza "Lavoro, famiglia, solidarietà", Gaspare Centorbi.