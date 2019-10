Asilo preso di mira dai vandali a Villabate, Lagalla: "Azioni ingiustificabili"

Lezioni sospese per i piccoli allievi della scuola Raggio di sole. Per la seconda volta in pochi giorni, ignoti si sono introdotti nella struttura danneggiando i locali e portando via materiale didattico e altri oggetti. La preside: "Istituzioni scolastiche sono oggetto di azioni delinquenziali continue"