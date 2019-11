Sfreccia in viale Regione e i carabinieri lo fermano: in auto 30 chili di hashish, arrestato

Una Citroen C3 cross che sfreccia a tutta velocità, l'alt dei carabinieri e la "sorpresa": 30 chili di hashish nascosta in auto. I carabinieri di Monreale, durante un posto di controllo in via Regione Siciliana, hanno arrestato un napoletano di 34 anni.

L'uomo è stato fermato per eccesso di velocità entre si dirigeva verso il centro città. Il suo atteggiamento ha insospettito i militari che hanno deciso di condurlo in caserma per ulteriori accertamenti. Nascosto all’interno dei pannelli deglis portelli c'erano 30 chilogrammi di hashish suddivisi in 300 panetti da 100 grammi ciascuno.

L’arrestato è stato condotto presso il carcere Lorusso.