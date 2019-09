Festa per i patroni di Sferracavallo e Piano City: le strade chiuse nel weekend

Nel weekend a Sferracavallo si festeggiano i Santi Cosma e Damiano e in via Bonanno si continua ad onorare Santa Rosalia e la viabilità cittadina cambia. In diverse vie e piazze del centro, inoltre, durante l'intero fine settinana si svolgerà la manifestazione Palermo Piano City e domenica mattina una carovana di motociclette partirà da via De Amicis e arriverà all’interno della Favorita. Nel pomeriggio si svolgerà la processione religiosa da piazza Sant’Anna e, infine, in serata un corteo di auto storiche attraverserà il centro città. Ecco nel dettaglio tutte le strade chiuse e i divieti di sosta.

Sabato 28 e domenica 29 settembre

Manifestazione “Palermo Piano City”

Via Messina Marine, tratto compreso tra 30 metri prima e dopo l’ingresso allo Stand Florio (civ. 40): istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta, sul lato dei civici pari dalle 18 sino a cessate esigenze nel giorno 27 settembre 2019.

Via Danisinni, tratto compreso tra via Antonino della Rovere e piazza Danisinni: chiusura al transito veicolare, con sbarramento all’altezza di via della Rovere, eccetto residenti e mezzi di soccorso. Istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta, sui due lati della carreggiata dalle 15 alle 20 del 28 settembre 2019.

Piazza Danisinni, area davanti alla scuola: chiusura al transito veicolare dalle 15 alle 20 del 28 settembre 2019. Istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta dalle 15 alle 20 del 28 settembre 2019.

Piazza San Francesco, compreso il tratto adiacente via Paternostro: chiusura al transito veicolare dalle 18.30 alle 22 del 28 settembre 2019. Istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta dalle 18.30 alle 22 del 28 settembre 2019.

Via Cordova, tratto compreso tra via Massimo D’Azeglio - esclusa - e via della Libertà: chiusura al transito veicolare, con sbarramento all’altezza di via Massimo D'Azeglio. Istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta, sui due lati della carreggiata dalle 7 alle 13 del 29 settembre 2019.

Piazza San Giacomo La Marina: chiusura al transito veicolare dalle 14:30 alle 18 del 29 settembre 2019. Istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta dalle 14:30 alle 18 del 29 settembre 2019.

Vicolo Castellaccio e piazzetta Castellaccio: chiusura al transito veicolare dalle 16 alle 19 del 29 settembre 2019. Istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta 16 alle 19 del 29 settembre 2019.

Largo Michele Gerbasi: chiusura al transito veicolare dalle 16.30 alle 20 del 29 settembre 2019. Istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta dalle 16.30 alle 20 del 298 settembre 2019.

Festeggiamenti in onore di Santa Rosalia

Dalle 7 alle 24 delle domeniche di settembre e di ottobre sino alla prima di novembre, compresa.

Via Pietro Bonanno, tratto compreso tra via Martin L. King e la Spianata della Sacra Grotta: istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta sul lato destro per ogni direzione di marcia; chiusura al transito veicolare (a partire da via Cardinale Rampolla), ad eccezione dei veicoli autorizzati. Divieto di sosta con rimozione sui due lati di ogni carreggiata e di ogni area nei luoghi sotto elencati:

Piazzale Cardinale Salvatore Pappalardo (tranne bus); via Giordano Cascini, tratto compreso tra la Spianata della Sacra Grotta e la via Monte Ercta, per consentire lo svolgimento della Fiera/Mercato annuale di Santa Rosalia; via Giordano Cascini, tratto compreso tra la via Monte Ercta e il piazzale cardinale Salvatore Pappalardo, limitatamente al lato direzione Santuario; spianata della sacra grotta; largo Antonio Sellerio, comprese le anse; via Martin Luther King: istituzione del senso unico di marcia in direzione di via Imperatore Federico (provvedimento valido il 3 ed il 4 settembre e da adottare secondo le necessità nei giorni successivi);

Sferracavallo-Festeggiamenti in onore dei SS. Cosma e Damiano

Per il periodo che va dal 22 settembre al 30 settembre 2019: via Torretta, tratto compreso tra piazza Marina di Sferracavallo (dopo l’attraversamento pedonale) e sino a di fronte il civ. 56, divieto di sosta con rimozione coatta 0-24, ambo i lati, e chiusura al transito veicolare della semicarreggiata, sul lato destro del senso di marcia, con transennamento della stessa, lasciando liberi gli attraversamenti pedonali e i varchi di accesso adiacenti all’area pedonale sottostante; via Torretta, tratto compreso tra la via Catullo e i posti H esistenti (slargo adiacente alla piazza Beccadelli), dove è consentita la sosta, divieto di sosta con rimozione coatta 0-24, e chiusura al transito veicolare, sul lato destro del senso di marcia, con transennamento della stessa, lasciando liberi gli attraversamenti pedonali e i varchi di accesso adiacenti all’area pedonale.

Via Sferracavallo, tratto compreso tra la via del Mandarino e la via Torretta: chiusura al transito veicolare dalle 19 alle 24 dal 27 al 30 settembre 2019.

Per il periodo compreso tra il 22 settembre al 30 settembre dalle 19 alle 24 la continuità della circolazione veicolare avverrà assicurata percorrendo la bretella compresa tra via dell’Arancio, via del Cedro, viale Leone, con istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati nelle medesime vie.

Venerdì 27 settembre. Divieto di sosta con rimozione coatta dalle 10 in ambo i lati delle vie sotto elencate con chiusura al transito veicolare dalle 13 all'1 e comunque sino al termine della processione seguendo il senso di marcia lungo l’itinerario della mini processione dei bimbi Ss. Cosma e Damiano: via Torretta, via Baglicello, piazza Benedetto Reina, via Marciano, via Tacito, via Ovidio, via Catullo, via Tacito, piazza Ss. Cosma e Damiano, via Amorello, via Scalo, via Pescatori, via Dammuso, via Cavallo, via Orazio, via Duilio, via Ennio, via Tritone, via del Manderino, via Filisto, via Proserpina, via Firmico Materno, via Pegaso, via Barcaioli, piazza Plutarco, via del Manderino, via Sferracavallo, terreno parrocchiale.

Domenica 29 settembre. Divieto di sosta con rimozione coatta dalle 10 in ambo i lati delle vie sotto elencate con chiusura al transito veicolare dalle 12:30 alle 3 e comunque sino al termine della processione seguendo il senso di marcia lungo l’itinerario della Processione dei Ss.Cosma e Damiano: via Torretta, via Baglicello, piazza B. Reina, via San Marciano, via Tacito, via Ovidio, via Catullo, via Torretta, via Plauto, via Leone, via E. Palazzotto, via dell'Arancio, via del Cedro, via Sferracavallo, via B. Masbel, via Sferracavallo, via Platone, via Aristotele, via Schillaci, via Sferracavallo, via del Manderino, via Terenzio, via Barcaioli, via Pegaso, via Terenzio, via Proserpina, via Barcaioli, via Pegaso, via Filisto, via Proserpina, via Barcaioli, via del Manderino, via Filisto, via Proserpina, Via Firmico Materno, via Proserpina, via Tritone, via del Manderino, via Filisto, via Lucrezio, via Barcaioli, Via del Manderino, Via Pescatori,Via Lucrezio, Via Terenzio, Via del Manderino, Via Sferracavallo, Piazza Ss. Cosma e Damiano, via Dammuso, via Pescatori, Via Lucrezio, Via Barcaioli, Via Dammuso, Via Tritone, Via Naiadi, Via Tritone, Via Ennio, Via Tritone, Via Barcarello, Via Virgilio, Via Ennio, Via Barcaioli, Via Dammuso, Via Pescatori, Via Scalo, di Sferracavallo, Via Tabò, Via Dammuso, Via Amorello, Via Scalo di Sferracavallo, Piazza Marina, via Torretta.

Domenica 29 settembre

Ore 10:30 – Motoraduno Mondiale

Itinerario: via E. De Amicis, via Duca della Verdura, via Cala. Ore 11.30 via Montepellegrino, viale della Favorita, via Regina Elena.

Ore 18 - Piazza Sant’Anna – Processione religiosa

Itinerario: piazza Sant’Anna, via Roma, corso Vittorio Emanuele, via Maqueda, piazza Giulio Cesare, corso dei Mille (tratti), via Garibaldi (tratto), via Roma, piazza Sant’Anna.

Ore 22.30 – via Libertà – Auto storiche "Raid dell'Etna"

Itinerario: piazza Castelnuovo, via Ruggero Settimo, via Cavour, via Francesco Crispi, Foro Italico.