Manifesta 12, opera in piazza Verdi e acquathlon: "rivoluzione" al traffico nel weekend

L'avvio ufficiale della biennale d'arte "Manifesta 12", ma anche l'acquathlon Roggero di Lauria, la "Festa della Musica” e ancora il maxi schermo in piazza Verdi per la proiezione di “Elisir d’Amore” e “Cavalleria Rusticana”. Sono alcuni degli eventi previsti per domani e dopodomani, così il traffico verrà rivoluzionato.

Sabato

Per “Manifesta 12” sono previsti numerosi appuntamenti: piazza Villena (Quattro Canti) e le vie di accesso (via Maqueda e via Vittorio Emanuele interi tratti) saranno chiuse alla circolazione veicolare per uno spettacolo pirotecnico diurno. Alle 17 si svolgerà una processione che si snoderà da piazza Santa Chiara fino al Foro Italico. Alle 20 è prevista la cerimonia ufficiale di apertura di Manifesta 12 a piazza Magione. In alcune piazze del centro città si svolgerà l’evento “Mille giovani per la Festa della Musica”. Nel pomeriggio una processione partirà da piazza Sant’Onofrio e proseguirà per alcune vie del centro (il percorso: piazza Sant’Onofrio, via Panneria, via dello Spirito Santo, piazza delle Stigmate, piazza Verdi, via Pignatelli Aragona, piazza San Francesco di Paola, via Sant’Oliva, via P.pe di Villafranca, via Paolo Paternostro, via Nicolò Garzilli, via Dante Alighieri, piazza Castelnuovo, via Ruggiero Settimo, via Maqueda, discesa dei Giovenchi, piazza Sant’Onofrio, rientro in chiesa). Sabato e domenica verrà installato il maxi schermo a piazza Verdi per la proiezione di “Elisir d’Amore” e “Cavalleria Rusticana”. Per tutto il giorno si svolgerà a Mondello la manifestazione sportiva “Acquathlon Roggero di Lauria” con l’istituzione del divieto di sosta nel viale Regina Elena e nelle zone limitrofe

Domenica

Dalle 11 e alle 13 in piazza Politeama si terrà la manifestazione filippina “Indipendence Day”. A partire dalle 18, nell’ambito della manifestazione “Moto Tour”, un corteo di auto d’epoca e motoveicoli si sposterà dal porto a viale Regione Siciliana. In piazza Casa Professa, piazza San Domenico e piazzetta Sant’Eligio avranno luogo rispettivamente gli eventi “Mediterraneo Antirazzista", “Negozi Storici” ed “Evento Associazione Confcommercio”.