Impianto cabina “Villagrazia” in tilt, guasto riparato e ripristinati 160 punti luce

Una cabina di pubblica illuminazione e gli impianti collegati che rimangono in funzione non-stop per un guasto e un intervento, immediatamente programmato ed eseguito, che ha permesso di riportarne il funzionamento alla normalità. E’ quanto è successo nella zona di via Villagrazia e di via Altofonte, dove l’intervento tempestivo degli operatori di Amg Energia Spa e le attività urgenti eseguite, che hanno dato esito positivo, hanno ripristinato il regolare servizio della cabina di pubblica illuminazione “Villagrazia” e dei circa 160 punti luce alimentati nella zona.

La riparazione è stata eseguita nel fine settimana, dopo che, gli operatori avevano riscontrato un disservizio in cabina causato da un guasto a carico di un dispositivo fondamentale dell’impianto (l’interruttore di media tensione) che ne impediva lo spegnimento di giorno, mantenendoli in funzione ininterrottamente. L’intervento di manutenzione ordinaria eseguito ha avuto esito positivo e ha consentito di ripristinare il regolare ritmo di funzionamento di cabina e impianti, che, comunque continuano a essere tenuti sotto controllo. "Era una situazione anomala, che, oltre a generare uno spreco di energia, avrebbe potuto determinare guasti di maggiore entità sui dispositivi costantemente in funzione e sugli impianti - sottolinea il presidente di Amg Energia, Mario Butera - Di contro, in questo momento in città abbiamo diverse criticità, nella zona di Villa Tasca, in quella di via Ausonia-Empedocle Restivo, nella zona Messina Marine-Diaz-La Ferla: guasti ingenti o circuiti che è stato necessario disattivare per la presenza di cavi vetusti che richiederanno interventi di manutenzione straordinaria”.

Tra le attività in corso, gli operatori di Amg Energia sono al lavoro per la riparazione di un guasto sul quadro di bassa tensione che alimenta gli impianti di via Costantino Nigra, di piazza Mameli e traverse e nella zona di viale Regione Siciliana-San Ciro. Attività in corso anche per la riaccensione di singoli punti luce nelle vie Assoro, D’Ossuna, Ogaden e nelle traverse di via Pitré. Prosegue, infine, l’intervento di manutenzione straordinaria, autorizzato dal Comune, per la ricollocazione di 30 pali nella zona di via Aurispa. I sostegni erano stati dismessi, a tutela della pubblica incolumità, perché non avevano più i necessari requisiti in termini di sicurezza e stabilità. I pali “ricondizionati”, cioè recuperati e sottoposti ad un attento e accurato processo di rigenerazione, con l’eliminazione della corrosione e l’applicazione di una nuova guaina termorestringente, sono stati già ricollocati in via Nazario Sauro, in via Tommaso Aversa, in via Bisazza, in via Cataldo Parisio e in via Aurispa dove oggi si sta procedendo al montaggio delle armature.

