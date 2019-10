A spasso per corso Vittorio Emanuele con una bici elettrica rubata, arrestato

Ruba, con l'aiuto di un complice, una bicicletta elettrica in via Roma ma viene fermato e arrestato dalla polizia pochi minuti dopo in corso Vittorio Emanuele. In manette Salvatore Castigliola, 43 anni.

Gli agenti hanno notato l'arrestato e un altro uomo mentre erano in sella a due biciclette a pedalata assistita all'altezza di via dei Tornieri. Uno dei due spingeva l'altro. Un dettaglio che ha fatto scattare ulteriori controlli. Alla vista della pattuglia il complice è fuggito tra i vicoli della Vucciria, mentre il 43enne è stato bloccato. Nel frattempo è sopraggiunto un ragazzo, che ha detto di essere il proprietario della bici (che aveva il bloccasterzo danneggiato).

Dai controlli è emerso anche che Castigliola era già sottoposto alla sorveglianza speciale, con la prescrizione di non allontanarsi dalla propria abitazione nelle ore notturne. Pertanto, l’uomo è stato denunciato anche per la violazione delle prescrizioni della misura. La bicicletta è stata riconsegnata al legittimo proprietario.