Zaino sospetto sul marciapiede, scatta l'allarme bomba in via Roma

Uno zaino sul marciapiede non distante dal commissariato Oreto, in via Roma, ha fatto scattare l'allarme bomba. Sono state applicate le procedure per mettere in sicurezza l'area: il traffico è stato chiuso e sono intervenuti gli artificieri della polizia che hanno verificato che nello zaino non vi fosse esplosivo. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco, la polizia municipale e i sanitari del 118.