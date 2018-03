Montascale per disabili rubati e rivenduti in un negozio dell'usato: una denuncia

Montascale per disabili rubati e messi in vendita in un negozio dell'usato. E' quanto hanno scoperto i carabinieri in un esercizio commerciale nei pressi via Perpignano. Il titolare, un 61enne, è stato denunciato.

I montascale erano stati rubati lo scorso mese di agosto. I militari dell'Arma hanno avviato l'indagine e hanno accertato che i due oggetti, di ingente valore economico, erano esposti in un negozio di merce usata. Il titolare della rivendita deve rispondere di ricettazione. Dalle indagini è emerso inoltre che il mezzo usato per il trasporto della refurtiva era senza assicurazione e, pertanto, è stata elevata la contravvenzione per la violazione del codice della strada.