Paura alla Zisa, crolla il tetto di una palazzina: due feriti

Paura nel tardo pomeriggio per i residenti in una palazzina in via Orazio Antinori, alla Zisa. In un appartamento, al civico 55, si è verificata una grave infiltrazione d'acqua ed è crollata parte del tetto. In casa c'erano due persone, che sarebbero rimaste lievemente ferite. Sul posto gli agenti di polizia i sanitari del 118 e i vigili del fuoco, che stanno verificando la stabilità e l’abitabilità della palazzina. I feriti sono stati condotti in ospedale.