Finisce di allenarsi e accusa malore, ex funzionario di banca muore in palestra

Aveva appena terminato di allenarsi e improvvisamente si è sentito male, si è accasciato e poco dopo è morto. Tragedia nella tarda mattinata di oggi in via Malaspina, all’interno della palestra Body Mind, dove ha perso la vita il 68enne Luigi D’Anna, conosciuto da tutti come Gino. Sul posto le forze dell’ordine, i sanitari del 118, il medico legale e il pm di turno.

D’Anna, ex funzionario di banca dell’Unicredit in servizio nella filiale di via Ruggero Settimo, era andato in palestra come spesso faceva per mantenersi in forma. Questa volta aveva finito di allenarsi prima della moglie, era uscito dalla sala e la stava aspettando. Poi la tragedia. I presenti hanno chiamato la polizia e il 118 e per richiedere l’intervento di un’ambulanza. Ma purtroppo nonostante l'intervento dei sanitari per lui non c'è stato nulla da fare.

Oltre a una volante di polizia sono intervenuti anche il medico legale e il pm. Quest'ultimo non avrebbe ravvisato la necessità di disporre L’autopsia presso l’Istituto di medicina legale del Policlinico. L'ipotesi più accreditata infatti è che l'uomo sia deceduto a causa di un infarto. La salma è stata restituita ai familiari per la celebrazione del funerale.

Lo scorso 21 gennaio un uomo di 56 anni ha perso la vita in circostanze analoghe al Tc3. Fabio Lo Grande, agente assicurativo, dieci anni prima aveva attraversato a nuoto lo stretto di Gibilterra. Si è spento mentre si riscaldava prima di cominciare ad allenarsi nella piscina della struttura sportiva di Pallavicino.