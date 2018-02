Appartamento trasformato in market della droga: coppia in manette

Nel loro appartamento avevano hashish, marijuana e cocaina purissima, ma sono stati scoperti e arrestati dalla polizia. Le manette sono scattate ai polsi di Christian Vercio, 29 anni, Veronica Giuliano, 28 anni.

Gli agenti della squadra mobile e del commissariato Oreto-Stazione hanno effettuato una perquisizione con l'aiuto del cane poliziotto Dream e hanno trovato 425 grammi di hashish e 480 grammi di marijuana nascosti in un sacchetto di plastica in veranda. Cento grammi di cocaina purissima ancora da tagliare erano invece nascosti in camera da letto, all’interno di una borsa poggiata sul pavimento. Nella stessa stanza sono stati rinvenuti anche un bilancino di precisione il materiale utile per il confezionamento della droga. Sequestrati anche 800 euro custoditi in un barattolo nascosto all’interno di un armadio.