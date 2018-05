Contromano in via Cavour a tutta velocità, poi calci e pugni ai poliziotti: 6 arresti dopo folle notte

A tutta velocità percorrono contromano via Cavour ma vengono bloccati al termine di un folle inseguimento notturno. La polizia ha arrestato sei palermitani tutti con precedenti (sono state fornite le iniziali: B.M., di 32 anni, V.M., 25 anni, M.M. 18 anni, E.M., 19 anni, E.L.M., 33 anni e D.G., di 18 anni). L'accusa è resistenza, oltraggio, violenza e minaccia a pubblico ufficiale. E' successo intorno alle 3.45 della scorsa notte, quando una volante dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico - transitando da via Cavour - ha notato un’auto grigia che viaggiava ad alta velocità nel senso opposto di marcia.

"Quando ha visto la macchina della polizia - dicono dalla questura - il conducente dell'auto ha aumentato repentinamente e in modo pericoloso la propria andatura, tentando di sfuggire a un probabile controllo. I poliziotti, invertito immediatamente il senso di marcia e azionati i dispositivi di segnalazione acustica e luminosa di bordo, si sono messi all’inseguimento dell’auto che, nel frattempo, accelerando ulteriormente, aveva imboccato la via Pignatelli Aragona, non tenendo conto dei segnali stradali e dei divieti".

La folle corsa dei fuggitivi si è interrotta in via Scipione Li Volsi, una traversa di via Dante, dove gli agenti, al termine di un rocambolesco inseguimento, sono riusciti a bloccare l'auto grigia.

"Dal mezzo sono scesi sei giovani dall’atteggiamento particolarmente agitato ed aggressivo in evidente stato di alterazione psicofisica - dicono dalla polizia - che hanno iniziato ad inveire ed insultare gli agenti. Dalle parole sono poi passati ai fatti: i sei, alla richiesta di fornire le loro generalità, si sono scagliati violentemente contro i poliziotti con calci e pugni. Con non poca difficoltà e con l’aiuto di altri colleghi che nel frattempo sono arrivati, i sei fermati sono stati identificati, tratti in arresto e portati negli uffici della Questura per gli adempimenti di rito".

Da ulteriori accertamenti, attraverso alcoltest, è emerso inoltre lo stato di alterazione alcolica del conducente che è stato anche sanzionato per diverse violazioni al codice della strada e denunciato per guida in stato di ebbrezza.

"Esprimo solidarietà e vicinanza - spiega il consigliere comunale del M5S Igor Gelarda - a nome di tutto il Movimento palermitano, ai poliziotti che sono stati aggrediti questa notte in via Cavour a seguito di alcuni controlli. Vorrei che tutti i palermitani tenessero sempre bene a mente la professionalità degli uomini in divisa, tutti indistintamente, e il pericolo che quotidianamente corrono con il lavoro che fanno su strada. Ma non posso che stigmatizzare, e questo lo aggiungo a titolo personale, delle leggi che non difendono gli operatori di polizia e i bravi cittadini e sono sin troppo tenere con coloro che, invece, la legge la infrangono frequentemente".