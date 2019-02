Incidente fra due auto in via Alcide de Gasperi, una si ribalta: un ferito

Due auto si scontrano all'incrocio, una si ribalta e travolge anche i cartelloni pubblicitari sul marciapiedi dove fortunatamente non c'era nessuno. E' di un ferito il bilancio del rocambolesco incidente avvenuto stamattina all'incrocio tra via Alcide de Gasperi e via Empedocle Restivo. Ad avere la peggio il conducente di una delle due utilitarie coinvolte, quella che si è capovolta: per tirarlo fuori dall'abitacolo sono intervenuti i vigili del fuoco che lo hanno poi affidato ai sanitari del 118 per il trasporto al pronto soccorso di Villa Sofia. Illeso ma sotto shock il conducente dell'altra macchina.

Dopo aver ricevuto la segnalazione dell'incidente sul posto sono arrivati gli agenti dell'Infortunistica della polizia municipale per eseguire i rilievi e cercare di stabilire quanto accaduto. Ancora da chiarire in che direzione viaggiassero i due automobilisti, l'eventuale coinvolgimento di un terzo mezzo e le ragioni del violento scontro. Non sono ancora note le generalità dell'automobilista ferito né le sue condizioni cliniche. Non appena avranno ricevuto notizie dai medici sulla prognosi, gli agenti decideranno se procedere o meno con il sequestro dei mezzi per le indagini.

Un altro incidente è avvenuto ieri pomeriggio in via Migliaccio, nella zona di via Leonardo da Vinci. Un motociclista di 40 anni, S.B., è stato ricoverato in gravi condizioni a Villa Sofia a causa dell'impatto avvenuto intorno alle 15. La prognosi resta riservata. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della polizia municipale il tasso alcolemico nel sangue del quarantenne sarebbe risultato molto alto, circa tre volte superiore rispetto al limite consentito. Serviranno ulteriori accertamenti per verificare se questa circostanza (di cui dovrà comunque rispondere l'automobilista) sia la causa dell'incidente.