Valdesi in festa, la nonna del quartiere spegne 104 candeline

E' nata mentre l'Italia entrava nella Prima Guerra Mondiale. Oggi la donna più longeva del quartiere di Valdesi compie 104 anni. Lei è nonna Francesca Spina in Martino. Chi la conosce bene ha raccontato la sua vita partendo dalle origini: l'infanzia tra Partanna e Mondello, la crescita in una famiglia umile e numerosa in cui tutti gli uomini di casa erano stati chiamati a combattere, costringendo le donne a sbracciarsi nei campi o lavorare in case padronali per mantenersi.

Alla fine degli anni Trenta il matrimonio, con Giacinto. "Anche quelli furono anni difficili - dicono i familiari - perché nonna Francesca e Giacinto lasciarono la borgata dove stavano costruendo la loro casa per andarsi a rifugiare tra le campagne di Alcamo, con i primi due bambini. La famiglia intanto si allarga, poi nasceranno altri 6 figli (in tutto 5 maschi e 3 femmine ) cresciuti a Valdesi, in una delle borgate marinare tra le più belle di Palermo, mentre nascevano le belle ville in stile liberty attorno ai giardini coltivati con arance e limoni".

Chi la conosce bene sostiene che nonna Francesca sia un pezzo della memoria storica di Valdesi. Chiunque la descrive come una donna forte e caparbia e c'è chi ancora ricorda che fu la sua balia da latte e chi grazie a lei aveva sempre un piatto di pasta. Perfino il suo medico curante scherzando le chiede qual è il suo elisir di lunga vita. La nonnina vive ancora nella sua casa a Valdesi da ben 70 anni insieme a due figli e le rispettive famiglie. Domenica la neo 104enne festeggerà questo evento straordinario insieme agli altri fratelli, i nipoti e i pronipoti.